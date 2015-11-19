国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月高位，供应情况受关注

路透新加坡11月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及七个半月高位每吨113.78美元，因市场担心坏天气影响从地中海到东方的船运。

12月大约200万吨石脑油预计会从西方(包括欧洲和地中海地区)到岸亚洲，刚好足够满足需求。

“我们需要时间评估1月到岸亚洲的船货数量，”一位交易员说。

市场走强已导致印度石油和天然气公司(ONGC)开出更高的升水。

该公司周三出售34,500吨12月8-9日船期的石脑油给Petro-Diamond，价格为离岸价每吨较中东报价升水16-17美元。

这至少比ONGC出售的两艘10月船货高出6美元，或60%。当时的价格为每吨升水10美元，分别售给了联合石化和贡渥。

另一位交易员说：“亚洲的石脑油库存很低，所以最终用户很紧张，所以导致需求强劲。”

新加坡现货市场上有三笔汽油交易。

贡渥买入两艘船期为12月15-19日的92号汽油船货，一艘是以每桶54.90美元从SK能源购买，另一艘以每桶54.70美元从联合石化购买。

联合石化以每桶54.70美元从SK能源买入一艘12月4-8日船期的92号汽油船货。

有两笔石脑油交易达成。

Petro-Diamond以每吨447美元从壳牌买入一艘1月上半月石脑油，并与出光兴产以每吨3美元签署一项1月上半月/1月下半月石脑油互换合约。(完)

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