国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个半月高位，供应情况受关注

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及七个半月高位每吨113.78美元，因市场担心坏天气影响从地中海到东方的船运。
12月大约200万吨石脑油预计会从西方(包括欧洲和地中海地区)到岸亚洲，刚好足够满足需求。
“我们需要时间评估1月到岸亚洲的船货数量，”一位交易员说。
市场走强已导致印度石油和天然气公司(ONGC)开出更高的升水。
该公司周三出售34,500吨12月8-9日船期的石脑油给Petro-Diamond，价格为离岸价每吨较中东报价升水16-17美元。
这至少比ONGC出售的两艘10月船货高出6美元，或60%。当时的价格为每吨升水10美元，分别售给了联合石化和贡渥。
另一位交易员说：“亚洲的石脑油库存很低，所以最终用户很紧张，所以导致需求强劲。”
新加坡现货市场上有三笔汽油交易。
贡渥买入两艘船期为12月15-19日的92号汽油船货，一艘是以每桶54.90美元从SK能源购买，另一艘以每桶54.70美元从联合石化购买。
联合石化以每桶54.70美元从SK能源买入一艘12月4-8日船期的92号汽油船货。
有两笔石脑油交易达成。
Petro-Diamond以每吨447美元从壳牌买入一艘1月上半月石脑油，并与出光兴产以每吨3美元签署一项1月上半月/1月下半月石脑油互换合约。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”