国际油市：亚洲柴油裂解价差脱离近三个月高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月19日 - 亚洲柴油裂解价差周四从近三个月高位下跌2%至每桶14.49美元，因库存依旧高企。
官方数据显示，11月18日止当周新加坡陆上油罐的中质馏分油库存跳升190万桶，或17%，至1,291.8万桶。
交易员表示，供给过剩局面预计不会很快消失，因炼厂总体上因利润率良好已开足马力生产。
欧洲炼厂10月的原油吸纳量比上年同期高3.6%，因其炼化设备的产量处在高位。
类似的是，日本炼厂在11月14日当周的产能利用率为82%，比前一周上升了1.3个百分点。
交易员表示，中质馏分油市场的方向料将模糊不定，因缺乏强劲的需求导致市场信心波动。
新加坡现货交易中，维多以每桶升水1.60美元的价格，买入三艘各150,000桶的含硫10ppm柴油船货，船期为12月7-11日。
三个卖家分别是中石油、Phillips 66和兴隆。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”