国际油市：亚洲柴油裂解价差脱离近三个月高位

路透新加坡11月19日 - 亚洲柴油裂解价差周四从近三个月高位下跌2%至每桶14.49美元，因库存依旧高企。

官方数据显示，11月18日止当周新加坡陆上油罐的中质馏分油库存跳升190万桶，或17%，至1,291.8万桶。

交易员表示，供给过剩局面预计不会很快消失，因炼厂总体上因利润率良好已开足马力生产。

欧洲炼厂10月的原油吸纳量比上年同期高3.6%，因其炼化设备的产量处在高位。

类似的是，日本炼厂在11月14日当周的产能利用率为82%，比前一周上升了1.3个百分点。

交易员表示，中质馏分油市场的方向料将模糊不定，因缺乏强劲的需求导致市场信心波动。

新加坡现货交易中，维多以每桶升水1.60美元的价格，买入三艘各150,000桶的含硫10ppm柴油船货，船期为12月7-11日。

三个卖家分别是中石油、Phillips 66和兴隆。(完)

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