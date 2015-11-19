全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至纪录低位，因商品价格节节败退

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四跌至纪录低位，因中国的工业需求疲弱，运力过剩为本已处于困境的船运行业带来打击。
今年以来，受全球商品价格骤降，以及货船交付影响，干散货运行业严重受挫，预计未来几个月将有更多的货船投运。
乾散货运价指数下跌15点，或2.89%，报504点，这是自从1985年1月开始有波罗的海干散货运价指数以来的历史最低位水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。
中国的煤炭和铁矿石进口最近几个月持续疲弱。对全球经济体质的担忧也打击了干散货货运前景。
波罗的海海岬型船运价指数 跌52点，或7.75%，报619点。日均获利下降317美元，报5,280美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑9点，报468点。日均获利跌73美元，至3,737美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船指数 下跌12点，报479点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。