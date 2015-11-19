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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 06:25 BJT

****澳新经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
            
    11月16日当周
    
    11月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月23日当周
    
    11月23日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月24日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月25日(三)
    0130 澳洲建筑完工                              第三季        --       +1.6% 
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                     10月         --        49.1
               出口(亿新西兰元)                                  --        36.9
               贸易收支(亿新西兰元)                              --   逆差12.22
                                             截至10月的一年      --      逆差32
    
    11月26日(四)
    0130 澳洲资本支出                              第三季        --       -4.0% 
             建筑类支出                                          --       -5.6% 
             机械类支出                                          --       -1.2% 
    
    11月27日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    (完)

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