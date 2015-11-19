金砖国家：11月19日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,138.885点，上涨1.48%。

巴西汇市：拉美货币上涨，因投资者押注美联储明年升息速度可能没有担忧的那么快、幅度也没那么高，从而提振了新兴市场资产的吸引力。巴西雷亚尔领涨拉美货币，央行5亿美元的回购协议拍卖也提振了雷亚尔。雷亚尔兑美元 收报3.7265/90，上日收报3.7893/00。