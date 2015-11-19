金砖国家：11月19日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报837.14点，上涨1.74%。
中国股市：沪综指收升1.4%，中小盘股强劲反弹带动大盘上涨
中国汇市：人民币微收升缩减涨幅，短期料维持区间波动难有方向
香港股市：收高1.4%，受美股和中国股市走强鼓舞
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,138.885点，上涨1.48%。
巴西汇市：拉美货币上涨，因投资者押注美联储明年升息速度可能没有担忧的那么快、幅度也没那么高，从而提振了新兴市场资产的吸引力。巴西雷亚尔领涨拉美货币，央行5亿美元的回购协议拍卖也提振了雷亚尔。雷亚尔兑美元 收报3.7265/90，上日收报3.7893/00。
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南非股市：上涨，受Gold Fields 带动，此前该公司公布季度表现明显改善。指标Top-40指数 收报46,851.6点，上涨0.83%；大盘综合指数 收报52,116.26点，上涨0.89%。
南非汇市：兰特上涨，此前央行上调回购利率
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印度股市：上涨逾1%，创近七周来最大单日百分比涨幅，追随其它亚洲股市走高，因投资者押注美联储将于12月升息，但对进一步收紧政策持谨慎态度。BSE指数 收报25,841.92点，上涨1.41%，为10月5日以来最大单日百分比涨幅；NSE指数 收报7,842.75点，上涨1.43%，亦为10月5日以来最大单日百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收高，报66.175/66.185，与亚洲货币走势相符，上日收报66.29/66.30。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报883.82点，上涨0.83%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报474.2点，上涨0.31%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.618，上涨0.21%；卢布兑欧元 报69.35,下跌0.5%。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”