美国股市：收盘小跌，医疗保健类股拖后腿而英特尔上扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英特尔 宣布加发年度派息后，股价跳涨3.44%。苹果 上涨1.27%。这两支股票为标普500指数提供较大的上升动能。
移动支付公司Square 首日上市飙升45%，约会网站运营商Match Group 首日挂牌则跳涨23%。
Lenox Wealth Advisors投资长David Carter表示，投资者更加考量到2016年利率上调的步伐。
“我们认为美联储12月将会升息，但更重要的是他们如何设定接下来加息的预期，”Carter指出。“如果美联储设定的预期是接下来将会按部就班地温和升息，我们认为股市将会上涨一段时间。”
道琼工业指数 收低0.02%至17,732.75点；标准普尔500指数 跌0.11%至2,081.24点；Nasdaq指数 跌0.03%至5,073.64点。
标普10大类股当中，有七大类股收高，公用事业类股 以0.99%的涨幅领军上涨。
耐克 宣布提高派息及股票分拆计画后，盘后股价跳升3.5%。
纽约证券交易所(NYSE)有1,585支股票上涨，1,478支下跌。Nasdaq市场有1,553支股票下滑，1,250支上涨。
标普500指数成份股当中，有24支股票创52周新高，六支创新低；Nasdaq有66支创新高，109支创新低。
汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约65亿股，低于过去20个交易日的日均成交量73亿股。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。