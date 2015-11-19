美国股市：收盘小跌，医疗保健类股拖后腿而英特尔上扬

英特尔 宣布加发年度派息后，股价跳涨3.44%。苹果 上涨1.27%。这两支股票为标普500指数提供较大的上升动能。

移动支付公司Square 首日上市飙升45%，约会网站运营商Match Group 首日挂牌则跳涨23%。

Lenox Wealth Advisors投资长David Carter表示，投资者更加考量到2016年利率上调的步伐。

“我们认为美联储12月将会升息，但更重要的是他们如何设定接下来加息的预期，”Carter指出。“如果美联储设定的预期是接下来将会按部就班地温和升息，我们认为股市将会上涨一段时间。”

道琼工业指数 收低0.02%至17,732.75点；标准普尔500指数 跌0.11%至2,081.24点；Nasdaq指数 跌0.03%至5,073.64点。

标普10大类股当中，有七大类股收高，公用事业类股 以0.99%的涨幅领军上涨。

耐克 宣布提高派息及股票分拆计画后，盘后股价跳升3.5%。

纽约证券交易所(NYSE)有1,585支股票上涨，1,478支下跌。Nasdaq市场有1,553支股票下滑，1,250支上涨。

标普500指数成份股当中，有24支股票创52周新高，六支创新低；Nasdaq有66支创新高，109支创新低。