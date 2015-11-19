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市场报道 | 2015年 11月 20日 星期五 07:47 BJT

****欧洲经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月16日当周

11月20日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) -2.0% -2.1%

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 86.28

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差178.77

1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.5 负7.70

11月23日当周

11月23日(一)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 50.6

服务业PMI -- 52.7

综合PMI -- 52.6

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.1 52.1

服务业PMI 54.3 54.5

综合PMI -- 54.2

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.3 52.3

服务业PMI 54.0 54.1

综合PMI -- 53.9

11月24日(二)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

0745 法国企业景气指数 11月 -- 正103

0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 424.4

0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.2%

0900 德国IFO企业景气判断指数 11月 108.0 108.2

现况指数 112.3 112.6

预期指数 103.5 103.8

1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差14.3

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正19

11月24-27日

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.1% -0.7%

(较前年同期) -3.9% -4.0%

11月25日(三)

0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 正1.65

0745 法国消费者信心指数 11月 -- 正96

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- -5.50%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.10%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 9月 -- -1.60%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.40%

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 44.489

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- +0.30%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.30%

11月25日-12月3日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.9%

11月26日(四)

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -2.4%

0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 +4.8% +4.9%

对家庭贷款 -- +1.1%

对非金融企业贷款 -- +0.1%

11月27日(五)

0005 英国Gfk消费者信心指数 11月 -- 2

0745 法国消费者支出(较前月) 10月 -- 持平

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1%

1200 德国Gfk消费者信心指数 12月 9.2 9.4

0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.3%

0900 意大利企业信心指数 11月 -- 105.9

消费者信心指数 -- 116.9

0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +1.0%

(较上年同期) -- +3.1%

1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 正0.44

经济景气指数 正106.0 正105.9

工业景气指数 负2.1 负2.0

服务业景气指数 -- 正11.9

消费者信心指数 -- 负7.7

消费者通胀预期指数 -- 正0.7

生产者通胀预期指数 -- 负2.4

11月27日-12月2日

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- 持平

(较上年同期) -- +3.4%

(完)

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