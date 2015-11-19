加拿大股市：收盘上扬，受金矿及金融类股涨势拉抬

路透多伦多11月19日 - 加拿大指标股指周四上扬，金价上涨拉抬金矿类股，市场有信心美国将升息则扶助金融类股，Valeant Pharmaceuticals International 股价亦告劲扬。

油价虽仅小幅拉回，但能源类股跌幅达到1.5%。

“我认为能源类股将持续走疲，”Stephenson & Company Capital Management执行长John Stephenson表示。

Valeant大涨15.3%至111.79加元，为2011年初以来单日最大涨幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收高73.86点，或0.55%，成为13,473.83点。10种主要类股中，七大类股上扬。

拜金价走坚之赐，材料类股劲升1.2%。Barrick Gold 涨4.3%至10.04加元，Goldcorp 涨2.2%至16.18加元。(完)