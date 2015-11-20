美国利率：升息进程可能是“缓慢”且“断断续续的”--亚特兰大联储总裁

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
尽管美联储在就业市场基本实现了目标，其物价目标也会逐步实现，但洛克哈特表示，这并不意味着经济脱离了困境，或者会像2007-09年金融危机之前那样运转。
洛克哈特说，全球经济前景“严重堪忧”，美国经济趋势增长下降，或许意味着美联储“平衡”利率目标可能低于以往。
他指出，美联储还必须面对如何判断通胀率升向2%中期目标的进展情况，以及是要等待更明显的物价上升证据，还是要提前行动。
美联储目前的政策立场是，只要“有合理信心”相信通胀会升向中期目标，那么就可以开始升息。美联储议息委员会下次会议将在12月15-16日召开。
据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，美国利率期货周四显示，交易员认为美联储12月会议加息的可能性为72%，周三时为68%。
但由于围绕全球经济增速偏低及其他因素的影响还存在争论，洛克哈特称，判断进一步加息速度可能适用新标准。
“已为‘加息’决定建立‘合理信心’标准，一旦达到这一标准...我们将必须考虑在追踪或监控通胀方面的沟通，”他在演讲后对记者表示。(完) (编译 许娜/李爽 审校 王丽鑫/龚芳)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。