美国利率：升息进程可能是“缓慢”且“断断续续的”--亚特兰大联储总裁

尽管美联储在就业市场基本实现了目标，其物价目标也会逐步实现，但洛克哈特表示，这并不意味着经济脱离了困境，或者会像2007-09年金融危机之前那样运转。

洛克哈特说，全球经济前景“严重堪忧”，美国经济趋势增长下降，或许意味着美联储“平衡”利率目标可能低于以往。

他指出，美联储还必须面对如何判断通胀率升向2%中期目标的进展情况，以及是要等待更明显的物价上升证据，还是要提前行动。

美联储目前的政策立场是，只要“有合理信心”相信通胀会升向中期目标，那么就可以开始升息。美联储议息委员会下次会议将在12月15-16日召开。

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，美国利率期货周四显示，交易员认为美联储12月会议加息的可能性为72%，周三时为68%。

但由于围绕全球经济增速偏低及其他因素的影响还存在争论，洛克哈特称，判断进一步加息速度可能适用新标准。