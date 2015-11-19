德国经济：或继续保持温和的上行步伐--财政部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林11月20日 - 德国财政部周五称，尽管与新兴市场降温相关的风险上升，但德国或仍将保持温和的经济上行步伐，因为强劲的民间消费依然是这个欧元区足底啊经济体的主要增长动力。
德国财政部在11月月报中称，创纪录的就业水平、薪资上升、低利率以及更便宜的能源价格提升了德国人的购买力，近期企业经理人的信心有所改善。
“企业和消费者开展经济活动的总体环境依然良好，因此德国或保持温和的经济上行步伐，”财政部称。
财政部还表示，新兴市场出口增长前景黯淡，但美国和欧元区其他国家的需求增强会起到一定的补偿作用。
近期数据显示，前三个季度德国对美国和英国的出口激增，帮助企业摆脱了中国和俄罗斯需求下降的影响。
德国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，第二季经济成长0.4%。第三季经济成长受到外贸拖累，而民间和公共部门消费均增加。
德国政府预期，强劲的民间消费以及国家为难民增加开支，或推动经济今年增速达到1.7%，明年达到1.8%。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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