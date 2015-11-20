修正-德国经济：或继续保持温和的上行步伐--财政部

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路透柏林11月20日 - 德国财政部周五称，尽管与新兴市场降温相关的风险上升，但德国或仍将保持温和的经济上行步伐，因为强劲的民间消费依然是这个欧元区最大经济体的主要增长动力。

德国财政部在11月月报中称，创纪录的就业水平、薪资上升、低利率以及更便宜的能源价格提升了德国人的购买力，近期企业经理人的信心有所改善。

“企业和消费者开展经济活动的总体环境依然良好，因此德国或保持温和的经济上行步伐，”财政部称。

财政部还表示，新兴市场出口增长前景黯淡，但美国和欧元区其他国家的需求增强会起到一定的补偿作用。

近期数据显示，前三个季度德国对美国和英国的出口激增，帮助企业摆脱了中国和俄罗斯需求下降的影响。

德国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，第二季经济成长0.4%。第三季经济成长受到外贸拖累，而民间和公共部门消费均增加。