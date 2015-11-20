修正-德国经济：或继续保持温和的上行步伐--财政部

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透柏林11月20日 - 德国财政部周五称，尽管与新兴市场降温相关的风险上升，但德国或仍将保持温和的经济上行步伐，因为强劲的民间消费依然是这个欧元区最大经济体的主要增长动力。
德国财政部在11月月报中称，创纪录的就业水平、薪资上升、低利率以及更便宜的能源价格提升了德国人的购买力，近期企业经理人的信心有所改善。
“企业和消费者开展经济活动的总体环境依然良好，因此德国或保持温和的经济上行步伐，”财政部称。
财政部还表示，新兴市场出口增长前景黯淡，但美国和欧元区其他国家的需求增强会起到一定的补偿作用。
近期数据显示，前三个季度德国对美国和英国的出口激增，帮助企业摆脱了中国和俄罗斯需求下降的影响。
德国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，第二季经济成长0.4%。第三季经济成长受到外贸拖累，而民间和公共部门消费均增加。
德国政府预期，强劲的民间消费以及国家为难民增加开支，或推动经济今年增速达到1.7%，明年达到1.8%。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。