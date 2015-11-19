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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 07:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 77.87 +0.18 +0.23 3673881

京东 29.05 +0.49 +1.72 9054017

新浪 51.71 +1.35 +2.68 1965360

搜狐 53.47 +0.46 +0.87 144304

网易 159.22 +4.95 +3.21 1124479

百度 207.80 +3.07 +1.50 5390558

台湾

台湾积体电路 22.67 +0.15 +0.67 1583180

联电 1.92 +0.01 +0.52 439314

日月光 5.62 +0.07 +1.26 123601

硅品精密 6.96 +0.05 +0.72 448319

和信超媒体 0.58 -0.02 -3.35 62461

友达 2.76 +0.07 +2.60 262096

中华电信 30.73 +0.41 +1.35 53429

台湾国际航电 37.00 -0.01 -0.03 1049370

香港

中国移动 59.01 +0.24 +0.41 185749

中国联通 12.75 +0.16 +1.27 70510

中国电信 50.53 +0.15 +0.30 5565

中芯国际 5.40 +0.10 +1.89 12671

电讯盈科 5.63 +0.10 +1.81 568

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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