《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 77.87 +0.18 +0.23 3673881
京东 29.05 +0.49 +1.72 9054017
新浪 51.71 +1.35 +2.68 1965360
搜狐 53.47 +0.46 +0.87 144304
网易 159.22 +4.95 +3.21 1124479
百度 207.80 +3.07 +1.50 5390558
台湾
台湾积体电路 22.67 +0.15 +0.67 1583180
联电 1.92 +0.01 +0.52 439314
日月光 5.62 +0.07 +1.26 123601
硅品精密 6.96 +0.05 +0.72 448319
和信超媒体 0.58 -0.02 -3.35 62461
友达 2.76 +0.07 +2.60 262096
中华电信 30.73 +0.41 +1.35 53429
台湾国际航电 37.00 -0.01 -0.03 1049370
香港
中国移动 59.01 +0.24 +0.41 185749
中国联通 12.75 +0.16 +1.27 70510
中国电信 50.53 +0.15 +0.30 5565
中芯国际 5.40 +0.10 +1.89 12671
电讯盈科 5.63 +0.10 +1.81 568
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”