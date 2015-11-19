《中国报摘》--中国证券报11月20日

--亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议周四在菲律宾马尼拉举行。中国国家主席习近平出席并发表题为《深化伙伴关系 共促亚太繁荣》的重要讲话，强调亚太是拉动世界经济的火车头，应该立足当前、面向未来，运用亚太经合组织这一重要平台，推进合作共赢，让亚太继续引领全球增长。

--新疆众和 、美克家具 发布公告称，国开发展基金有限公司将向该两家公司分别投资4,900万元和2,200万元，以推进相关项目的建设,基金的年化投资收益率均不超过1.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)