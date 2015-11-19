《中国报摘》--中国证券报11月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议周四在菲律宾马尼拉举行。中国国家主席习近平出席并发表题为《深化伙伴关系 共促亚太繁荣》的重要讲话，强调亚太是拉动世界经济的火车头，应该立足当前、面向未来，运用亚太经合组织这一重要平台，推进合作共赢，让亚太继续引领全球增长。
* 其他:
--河北省政府日前下发《关于深化地方国有企业改革的实施意见》提出到2020年，在各类资本市场新增上市公司20家以上，大型企业集团分别控股1-2家上市公司，全省资产证券化率达到35%以上。
--中国人民银行行长助理杨子强介绍，央行征信中心融资服务平台截至目前已经累计促成应收账款融资交易超过2.1万笔，融资金额逾1万亿元。
--今年前三季度，中国落实支持创业创新税收政策共计减税2,375亿元。
--方正科技 公告称，公司收到中国证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。
--新疆众和 、美克家具 发布公告称，国开发展基金有限公司将向该两家公司分别投资4,900万元和2,200万元，以推进相关项目的建设,基金的年化投资收益率均不超过1.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”