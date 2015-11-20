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市场报道 | 2015年 11月 20日 星期五 08:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值
    
    11月16日当周
    
    11月20日(五)
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             10月       +0.1%     -0.2%
                              (较上年同期)                        +1.0%     +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                                +0.2%     +0.2%
                      (较上年同期)                                +2.0%     +2.1%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                         9月       +0.2%     +0.5%
    1600 美国堪萨斯城联储制造业指数                    11月        --         正4
                         综合指数                                  --         负1
    
    11月23日当周
    
    11月23日(一)
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        11月初值       --        54.1
    1500 美国成屋销售年率(万户)                         10月       544        555
             成屋销售(较前月)                                      --       +4.7%
    
    11月24日(二)
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   10月初值       --   逆差586.3
    1330 美国企业获利                             第三季初值       --       +2.6% 
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值     +2.0%      +1.5%
                         最终销售                                  --       +3.0%
                         消费者支出                                --       +3.2%
                         GDP平减指数                               --       +1.2%
                         核心个人消费支出(PCE)物价指数             --       +1.3%
                         个人消费支出(PCE)物价指数                 --       +1.2%
    1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)       9月     +5.2%      +5.1%
                        经季节调整房价指数(较前月)                 --       +0.1%
                      未经季节调整房价指数(较前月)                 --       +0.4%
    1500 美国世企研消费者信心指数                       11月      99.2       97.6
    1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           11月       --         负1 
    
    11月25日(三)    
     --  美国建筑许可年率(万户)                   10月修正值       --       115.0
    1330 美国实质个人支出(较前月)                       10月       --       +0.2% 
             个人所得(较前月)                                    +0.4%      +0.1%
             个人支出(经季调，较前月)                            +0.3%      +0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)                 --       +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                     --       -0.1%
                                  (较上年同期)                     --       +0.2%
    1330 美国耐久财订单                                10月      +1.3%      -1.2%
             扣除运输的耐久财订单                                +0.4%      -0.3%
             扣除国防的耐久财订单                                  --       -1.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单                            --       -0.1%
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)       9月        --       +0.3%
                                     (较上年同期)                  --       +5.5%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          11月初值       --        55.0
                   服务业PMI                                      55.0       54.8
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数          11月终值      93.0       93.1
                                  现况指数                         --       104.8
                                  预期指数                         --        85.6
    1500 美国新屋销售年率(万户)                        10月       50.5       46.8
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             10月        --       +1.7%
    
    11月26日(四)
    暂无重要经济指标公布。
    
    11月27日(五)
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             10月        --       -0.3%
                              (较上年同期)                         --       -0.4% 
    (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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