美国与加拿大经济指标预测--11月20日-11月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月16日当周 11月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.5% 1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4 综合指数 -- 负1 11月23日当周 11月23日(一) 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.1 1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 544 555 成屋销售(较前月) -- +4.7% 11月24日(二) 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3 1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +1.5% 最终销售 -- +3.0% 消费者支出 -- +3.2% GDP平减指数 -- +1.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2% 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.2% +5.1% 经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.4% 1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.2 97.6 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负1 11月25日(三) -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 115.0 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.4% +0.1% 个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.2% 1330 美国耐久财订单 10月 +1.3% -1.2% 扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.3% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.1% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.5% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0 服务业PMI 55.0 54.8 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.0 93.1 现况指数 -- 104.8 预期指数 -- 85.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.5 46.8 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7% 11月26日(四) 暂无重要经济指标公布。 11月27日(五) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)