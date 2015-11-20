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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:02 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透上海11月20日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济
数据的日程：（发布时间为北京本地时间）
    
    公布日期  公布时间      经济指标                    数据日期
    
    11月
    
    11/27      0930       规模以上工业企业利润             1-10月
    11/30       --        中国货物和服务贸易                 10月
    
    12月
    12/1       0900       官方制造业PMI                      11月
                          官方非制造业PMI              11月
               0945       财新制造业PMI                      11月
    12/3       0945       财新服务业PMI                      11月
    12/8        --        进出口贸易数据                     11月
    12/9       0930       工业生产者价格指数(PPI)            11月
                          居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/12      1330       固定资产投资(不含农户)           1-11月
                          社会消费品零售总额                 11月
                          工业增加值                         11月
                          房地产投资和销售情况月度报告       11月
    12/17       --        银行结售汇及代客涉外收付款数据     11月
    12/18      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告   11月
    12/27      0930       规模以上工业企业利润             1-11月
    12/30       --        中国国际收支平衡表（正式数）
                          中国国际投资头寸表（正式数）
                --        中国外债数据（正式数）            三季度
                --        中国货物和服务贸易                  11月
    
    注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. -- 表示具体发布时间未知。
       3.海关公布进出口贸易数据。
       4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）

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