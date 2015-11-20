《中国重要政经日程》--11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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==========================今日重要政经日程==========================
11/20（周五）
*--上午10时 国务院新闻办公室举行例行吹风会，请财政部副部长余蔚平、教育部部长助理陈舜介绍《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》的有关情况，并答记者问。
--应东盟轮值主席国马来西亚总理纳吉布邀请，国务院总理李克强将于20日至23日出席在马来西亚吉隆坡举行的第十八次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十八次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第十届东亚峰会，并对马来西亚进行正式访问。
--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日。
==========================近期重要政经日程==========================
11/21（周六）
*--下午14:30 第三届中国品牌创新发展论坛新闻发布会。中国互联网新闻中心联合中国品牌领袖联盟等机构将于2016年1月在北京举办“第三届中国品牌创新发展论坛”。论坛将邀请有关单位领导、经济学家、品牌专家、知名媒体人以及各行业优秀企业家共同参与，一起围绕“互联资源、发展品牌、创新传播、共赢未来”的活动宗旨进行深入探讨与沟通。
11/24（周二）
--第四次中国-中东欧国家领导人会晤将在苏州举行，至25日。应国务院总理李克强邀请，阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等16国领导人将与会。会晤后，国家主席习近平将在北京集体会见与会的中东欧国家领导人。
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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