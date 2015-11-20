《香港报摘》--经济日报11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**头版头条**
--政府大手增加核心区商厦供应，一口气提出更改美利道停车场规划以及重建金钟廊，提供近150万平方尺商业楼面供应。最快下年度率先推出的美利道停车场，有望成百亿地王。
**其他**
--证监会主席唐家成表示，将全面检讨政策，包括考虑借壳上市、反收购、低公众持股量和企业失当行为监管，并会把主板、创业板上市政策一并考虑。
--领展 资产管理（中国）总监霍业生称，今年上半年内地收入占总体收入比重3%，公司未来继续于一线城市寻找收购机会。
--银行公会署理主席兼滙丰银行亚太区顾问梁兆基称，若香港金融业善用“一带一路”机遇，资金将翻几倍，可巩固本港国际金融中心地位；又促请亚投行在香港设立财资中心。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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