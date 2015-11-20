版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报11月20日

**头版头条**

--政府大手增加核心区商厦供应，一口气提出更改美利道停车场规划以及重建金钟廊，提供近150万平方尺商业楼面供应。最快下年度率先推出的美利道停车场，有望成百亿地王。

**其他**

--证监会主席唐家成表示，将全面检讨政策，包括考虑借壳上市、反收购、低公众持股量和企业失当行为监管，并会把主板、创业板上市政策一并考虑。

--领展 资产管理（中国）总监霍业生称，今年上半年内地收入占总体收入比重3%，公司未来继续于一线城市寻找收购机会。

--银行公会署理主席兼滙丰银行亚太区顾问梁兆基称，若香港金融业善用“一带一路”机遇，资金将翻几倍，可巩固本港国际金融中心地位；又促请亚投行在香港设立财资中心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐