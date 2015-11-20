《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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*工商时报：
--金管会境外基金〞爱台政策〞效应还未开始发酵，但据统计，至今年10月底，境内基金净申购金额已超过境外基金，法人乐观看投信资产规模未来可望大跃进。
--立法院三读通过废除证所税的效应，在柜买市场率先发威，柜买连日量价齐扬，昨成交值达323.57亿台币，占集中市场成交量比重达37.64%，创今年3月24日以来新高，主力、大户资金转移阵地争相投入柜买。
*经济日报：
--金管会主委曾铭宗昨日表示，研议比照香港、新加坡等地作法，开放〞单一帐户〞投资所有金融商品。以后民众不论到银行、保险公司或证券商据点，只要开一个帐户，就可以买基金、保险等所有金融商品，跨出金融机构〞混业经营〞的第一步。
--交通部观光局官员昨日表示，去年跨年与春节连假期间，陆客团申请来台必须排队两个月才能拿到入台证，旅行社纷纷反应这样根本无法接待，生意完全没办法做，考量实际需要，决定从今年11月21日至明年2月19日止，大陆来台旅行团配额将从5,000人增加到8,000人。
--行政院会昨日通过三年300亿台币的长期照顾量能提升计画，并将适度让产业参与长照服务，鼓励企业资金优先投入推动居家式、社区式服务、交通、辅具与老人住宅等五大领域。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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