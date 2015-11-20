《全球主要国家债券发行预告》--11月20日-11月27日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/20 日本 增强流动性债券标售 11/23 美国 发售两年期债券 11/23 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/24 美国 标售五年期公债 11/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 11/25 美国 发售七年期公债 11/25 美国 发售两年期浮动利率债券 11/25 意大利 标售零息/BTP债券 11/25 日本 标售20年期公债 11/25 德国 30亿欧元 标售10年期联邦债券 11/26 意大利 标售国库券 11/26 日本 标售三个月期贴现国库券 11/27 意大利 标售中长期公债 11/27 日本 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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