中国个股：华谊兄弟以10.5亿元收购知名导演冯小刚的影视公司70%股权

路透上海11月20日 - 中国最大民营影视公司之一的华谊兄弟传媒股份有限公司 周四晚间公告称，以10.5亿元人民币向知名导演冯小刚等收购浙江东阳美拉传媒公司70%股权；并投资19亿元投资有多家知名私募基金背景的北京英雄互娱科技公司20%股权。

冯小刚目前持有美拉传媒99%股权，转让完成后其仍持有该公司30%股权，该公司主营业务为影视剧项目的投资和制作等，已储备和开发的项目包括电影《手机2》、电影《非诚勿扰3》等多部影视剧。

此次收购美拉传媒的价格，是以公司明年净利的15倍来计算其估值。华谊兄弟与冯小刚等转让人签署业绩承诺，明年美拉传媒净利不低于1亿元，2017年起为上年承诺净利目标基础上增长15%。若转让人未能完成该目标，将以现金补足差额。

2009年华谊兄弟与冯小刚约定，冯小刚将为华谊拍摄五部电影，目前已执行三部，正在拍摄一部。双方约定，未来只要冯小刚将其作为导演参与的某一部电影项目享有的收益分红权转让给华谊，即视为已履行最后一部电影的拍摄义务。而此次收购，其实是华谊又锁定了冯小刚未来导演的至少五部影视剧项目。

而本次华谊投资的英雄互娱，则是有红杉资本、真格基金及国内首富万达王健林之子王思聪等支持的国内知名手机游戏企业，旗下《全民枪战》和《天天炫舞》跻身国内最热门的手游系列。目前英雄互娱已在全国中小企业股转系统（新三板）挂牌。

华谊兄弟以19亿元参与英雄互娱的增资，占扩大后股本的20%。英雄互娱的实际控制人承诺，2016年度净利不低于5亿元，自2017年度起，每年业绩目标是在上年净利目标基础上增长两成。

华谊兄弟还获得英雄互娱经营的任何一款电子竞技类游戏的影视改编优先权，以及华谊子公司在其实景娱乐项目开发电竞类游戏产品时，具有优先合作权。