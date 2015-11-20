《新兴市场重要经济事件预告》--11月20日-11月27日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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11月20日(五)
首尔--韩国央行总裁李柱烈主持韩国银行业高层例会(2230)。
11月22日(日)
广州--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和贸易代表弗罗曼(Michael Froman)与中国举行高级双边商贸会谈。
11月23日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD) Eurasia Week 2015活动(至11月26日)。OECD秘书长葛利亚致开幕词，其他讲话官员包括：OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)、斯洛伐克和土耳其及阿富汗经济部长。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
11月24日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
11月25日(三)
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)。
圣地亚哥--2015年智利经济调查报告发布。
兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)。
11月26日(四)
暂无重要经济事件。
11月27日(五)
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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