《台湾重要政经日程》--11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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=====================今日重要政经消息============================== 11/20(五) --9:00 立法院院会。 --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 =================================================================== 11/23(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。 --16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。 11/24(二) *--11:30 第一金投信举行记者会。 --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。 11/25(三) --16:30 台湾富邦金控 召开第三季投资人线上说明会。 11/26(四) --09:00 港台经贸投资论坛。 11/27(五) --16:00(预定) 台湾主计总处公布第三季经济成长率统计值。 12/1(二) --09:55 日经公布PMI指数。 12/4(五) --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。 12/7(一) --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。 12/8(二) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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