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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:31 BJT

《台湾重要政经日程》--11月20日

=====================今日重要政经消息==============================
    11/20(五)
    --9:00  立法院院会。
    --16:00 经济部公布10月外销订单年变动率，上月为年减4.5%。
    --16:10 央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 
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    11/23(一)  
    --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.79%。   
    --16:00 经济部公布10月工业生产指数年变动率，上月为年跌5.32%。
    
    11/24(二)  
   *--11:30 第一金投信举行记者会。
    --1620 台湾央行公布10月M2年增率，上月为年增6.50%。
    
    11/25(三)
    --16:30 台湾富邦金控 召开第三季投资人线上说明会。
   
    11/26(四)
    --09:00 港台经贸投资论坛。 
    
    11/27(五)
    --16:00(预定)  台湾主计总处公布第三季经济成长率统计值。    
        
    12/1(二)
    --09:55  日经公布PMI指数。
   
    12/4(五)
    --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。
    
    12/7(一)
    --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。  
    
    12/8(二)   
    --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 
    --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。
    
    12/28(一)  
    --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。    
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    2016年        
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 
               
    注：*代表新增。(完)            

 (记者 高洁如; 审校  黄凯)

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