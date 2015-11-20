《香港报摘》--信报11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**头版头条**
--阿里巴巴 正式启动10亿港元香港创业者基金以助港人实现创业梦，然有关计划被本地初创企业批评条件苛刻，包括参与企业须以股权换取资金，阿里基金持股比例可高达50%，且必须使用阿里生态系统和时间表模糊不清。
**其他**
--港交所 业务发展主管韦嘉勋（Kevin Rideout）在新加坡一个会议上表示，拟于明年首季推出追踪A股及H股估值差距的期货合约，即AH股差价期货合约。
--永利澳门 旗下路氹新项目永利皇宫突然宣布延期3个月，至明年6月25日开幕，不过券商普遍认为事件对公司财务影响轻微。
--先达国际物流 主席林进展称，旗下子公司eTotal Solution向阿里巴巴 关联公司浙江菜鸟提供运往俄罗斯的物流服务，预计有关合作带来1亿港元的额外营业额，此外公司还与其他电商包括京东商城 等洽商合作。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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