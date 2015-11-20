《香港报摘》--信报11月20日

**头版头条**

--阿里巴巴 正式启动10亿港元香港创业者基金以助港人实现创业梦，然有关计划被本地初创企业批评条件苛刻，包括参与企业须以股权换取资金，阿里基金持股比例可高达50%，且必须使用阿里生态系统和时间表模糊不清。

**其他**

--港交所 业务发展主管韦嘉勋（Kevin Rideout）在新加坡一个会议上表示，拟于明年首季推出追踪A股及H股估值差距的期货合约，即AH股差价期货合约。

--永利澳门 旗下路氹新项目永利皇宫突然宣布延期3个月，至明年6月25日开幕，不过券商普遍认为事件对公司财务影响轻微。

--先达国际物流 主席林进展称，旗下子公司eTotal Solution向阿里巴巴 关联公司浙江菜鸟提供运往俄罗斯的物流服务，预计有关合作带来1亿港元的额外营业额，此外公司还与其他电商包括京东商城 等洽商合作。（完）

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