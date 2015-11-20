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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:58 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元隔夜下滑后持稳，澳元持坚

美联储下月升息及欧洲央行放宽货币政策的可能性升高，令欧元备受打击，周线可能下跌0.5%。

在全球风险胃纳好转下，澳元昨晚因空头回补而劲扬，目前仍居高不下。澳元 脱离周四低位0.7103美元后，目前报在0.7187美元。

新西兰元 近持平为0.6559美元，周四曾因国内生产者物价数据乐观而挺升1.4%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0714 1.0732 -0.17 -11.43 1.2097

美元/日圆 122.88 122.85 0.02 2.86 119.68

欧元/日圆 131.65 131.85 -0.15 -9.34 144.78

美元/瑞郎 1.0147 1.0121 0.26 2.07 0.9941

英镑/美元 1.5275 1.5289 -0.09 -1.91 1.5573

美元/加元 1.3297 1.3280 0.13 14.45 1.1618

澳元/美元 0.7189 0.7192 -0.04 -11.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6557 0.6560 -0.05 -15.90 0.7797

澳元/日圆 88.340 88.350 -0.01 -9.61 97.750

新西兰元/日圆 80.570 80.590 -0.02 -13.83 93.310

英镑/日圆 187.70 187.83 -0.07 1.00 186.38

澳元/新西兰元 1.0959 1.0945 0.13 4.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/龚芳; 审校 王兴亚/孙茉莉/李春喜)

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