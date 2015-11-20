《全球汇市》美元兑日圆和欧元隔夜下滑后持稳，澳元持坚

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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美联储下月升息及欧洲央行放宽货币政策的可能性升高，令欧元备受打击，周线可能下跌0.5%。
在全球风险胃纳好转下，澳元昨晚因空头回补而劲扬，目前仍居高不下。澳元 脱离周四低位0.7103美元后，目前报在0.7187美元。
新西兰元 近持平为0.6559美元，周四曾因国内生产者物价数据乐观而挺升1.4%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0714 1.0732 -0.17 -11.43 1.2097
美元/日圆 122.88 122.85 0.02 2.86 119.68
欧元/日圆 131.65 131.85 -0.15 -9.34 144.78
美元/瑞郎 1.0147 1.0121 0.26 2.07 0.9941
英镑/美元 1.5275 1.5289 -0.09 -1.91 1.5573
美元/加元 1.3297 1.3280 0.13 14.45 1.1618
澳元/美元 0.7189 0.7192 -0.04 -11.99 0.8168
新西兰元/美元 0.6557 0.6560 -0.05 -15.90 0.7797
澳元/日圆 88.340 88.350 -0.01 -9.61 97.750
新西兰元/日圆 80.570 80.590 -0.02 -13.83 93.310
英镑/日圆 187.70 187.83 -0.07 1.00 186.38
澳元/新西兰元 1.0959 1.0945 0.13 4.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/龚芳; 审校 王兴亚/孙茉莉/李春喜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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