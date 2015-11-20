《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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11月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7496港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低4.41点，或0.02%，报17,732.75点。因投资者关注预期中的12月升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 107.160 1.39 29155 8.304 -0.31 中国铝业 8.130 0.12 10941 2.520 0.41 中国移动 59.010 0.41 185749 91.461 0.56 中国人寿 17.950 0.06 83584 27.821 -0.10 中石油 70.860 1.01 23187 5.491 -0.34 中石化 65.080 0.62 29354 5.043 -0.33 汇丰控股 40.200 0.93 1664235 62.307 0.41 中电信 50.530 0.30 5565 3.916 0.15 中国联通 12.750 1.27 70510 9.881 -0.40 兖州煤业 4.780 0.84 5082 3.704 -1.22 华能国际 38.410 -0.72 9463 7.442 0.56 南方航空 40.130 -3.02 2979 6.220 -0.48 东方航空 29.830 -1.26 2324 4.623 -0.14 中芯国际 5.400 1.89 12671 0.837 -0.36（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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