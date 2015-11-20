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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:45 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月20日

11月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7496港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周四收低4.41点，或0.02%，报17,732.75点。因投资者关注预期中的12月升息。
             
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       107.160    1.39      29155             8.304      -0.31
 中国铝业                       8.130    0.12      10941             2.520       0.41
 中国移动                      59.010    0.41     185749            91.461       0.56
 中国人寿                      17.950    0.06      83584            27.821      -0.10
 中石油                        70.860    1.01      23187             5.491      -0.34
 中石化                        65.080    0.62      29354             5.043      -0.33
 汇丰控股                      40.200    0.93    1664235            62.307       0.41
 中电信                        50.530    0.30       5565             3.916       0.15
 中国联通                      12.750    1.27      70510             9.881      -0.40
 兖州煤业                       4.780    0.84       5082             3.704      -1.22
 华能国际                      38.410   -0.72       9463             7.442       0.56
 南方航空                      40.130   -3.02       2979             6.220      -0.48
 东方航空                      29.830   -1.26       2324             4.623      -0.14
 中芯国际                       5.400    1.89      12671             0.837      -0.36（完）

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