《中国报摘》--其他报纸重要消息11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**上海证券报**
--截至今年8月底，北京、上海、天津、重庆、广东、深圳和湖北7个碳排放权交易试点累计交易地方配额约4,024万吨，成交额约12亿元人民币；累计拍卖配额约1,664万吨，成交额约8亿元。
--大连友谊 公告，公司拟以9.51元每股定增约6.6亿股，作价62.74亿元收购武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权等八大金融资产。交易完成后公司实现战略转型，实际控制人也将由大连市国资委变为武汉市国资委。
**证券时报**
--监管层允许银行可开展私募基金管理业务后，5个月时间内共有13家商业银行获得牌照。但截至目前，13家获得私募基金管理人资格的银行却还没有管理的私募基金产品出现。
--今年以来多个地区银监局建立了“一带一路”统计制度，加强对银行业金融机构服务“一带一路”企业的窗口指导和考核。银行开始主动出击寻找优质项目，为企业提供一整套金融服务。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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