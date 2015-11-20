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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月20日

**上海证券报**

--截至今年8月底，北京、上海、天津、重庆、广东、深圳和湖北7个碳排放权交易试点累计交易地方配额约4,024万吨，成交额约12亿元人民币；累计拍卖配额约1,664万吨，成交额约8亿元。

--大连友谊 公告，公司拟以9.51元每股定增约6.6亿股，作价62.74亿元收购武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权等八大金融资产。交易完成后公司实现战略转型，实际控制人也将由大连市国资委变为武汉市国资委。

**证券时报**

--监管层允许银行可开展私募基金管理业务后，5个月时间内共有13家商业银行获得牌照。但截至目前，13家获得私募基金管理人资格的银行却还没有管理的私募基金产品出现。

--今年以来多个地区银监局建立了“一带一路”统计制度，加强对银行业金融机构服务“一带一路”企业的窗口指导和考核。银行开始主动出击寻找优质项目，为企业提供一整套金融服务。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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