金石期货：中国期指主力席位净空增加，短期资金表现仍显谨慎

周四，沪深300指数小幅高开后盘中振荡，午后持续拉升，尾盘涨幅扩大。收盘较前一交易日上涨59.39点，收报3774.97点。三大股指期货高开振荡，午后则不断走高。周五交割在即，次月合约成交持仓均超本月合约，晋升为新的主力。沪深300期指主力合约IF1512较昨日收盘价上涨81.4点或2.26%，报3688.8点。四份合约持仓量合计为42152手，比前一交易日减少294手，成交量增加1917手。新主力合约IF1512持仓量增加4500手至3.26万手，成交13386手。虽然期指午后向上突破，但量能并未随之放大，沪指缩量重回3600点，短期资金表现仍显谨慎。