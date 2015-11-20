金石期货：中国期指主力席位净空增加，短期资金表现仍显谨慎

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自11月20日的《期货日报》：
周四，沪深300指数小幅高开后盘中振荡，午后持续拉升，尾盘涨幅扩大。收盘较前一交易日上涨59.39点，收报3774.97点。三大股指期货高开振荡，午后则不断走高。周五交割在即，次月合约成交持仓均超本月合约，晋升为新的主力。沪深300期指主力合约IF1512较昨日收盘价上涨81.4点或2.26%，报3688.8点。四份合约持仓量合计为42152手，比前一交易日减少294手，成交量增加1917手。新主力合约IF1512持仓量增加4500手至3.26万手，成交13386手。虽然期指午后向上突破，但量能并未随之放大，沪指缩量重回3600点，短期资金表现仍显谨慎。
主力持仓方面，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单28772手、卖单32595手。主力净空持仓量3823手，较前一交易日增加816手。主力合约IF1512前20席位多头合计增持买单2920手，前20席位空头合计增持卖单3576手，多空双方持续增仓布局下月合约，且空头增持力度略大于多头。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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