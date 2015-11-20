瑞达期货：铜价退守成本线，沪铜料在28000-33000元/吨区间企稳

受中国经济增速放缓影响，近期铜价跌破振荡平台，沪铜最低回落至35000元/吨以下，市场看空氛围较浓。笔者认为，从趋势上看，自2011年开始的铜价熊市目前尚未结束，后期仍可能会有更低的价格出现。短期来看，季节性弱势以及中国需求预期下滑等因素综合影响，致使铜价出现快速回落行情。以最近十年来看，35000元/吨的价格仅在2008年年底及2009年年初出现过。价格回落到此，市场对于金属铜的成本更加关注。

此轮铜价的下跌应该较难出现类似于2008年金融危机的恐慌性下跌。金属铜的基本面略好于其他一些过剩非常严重的工业品。正常来说，LME铜在平均成本的分布区域应该有一定的支撑。如果我们再选取一个平均价来看，3700美元/吨将成为较为重要的支撑点，3700美元/吨恰好与2008年年底、2009年年初的底部振荡区间的上沿较为接近，所以笔者倾向于伦铜有望在3700—4400美元/吨区间内企稳。考虑沪铜相应较为抗跌，对应沪铜的价格在28000—33000元/吨之间。(完)