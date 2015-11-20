瑞达期货：铜价退守成本线，沪铜料在28000-33000元/吨区间企稳

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自11月20日的《期货日报》：
受中国经济增速放缓影响，近期铜价跌破振荡平台，沪铜最低回落至35000元/吨以下，市场看空氛围较浓。笔者认为，从趋势上看，自2011年开始的铜价熊市目前尚未结束，后期仍可能会有更低的价格出现。短期来看，季节性弱势以及中国需求预期下滑等因素综合影响，致使铜价出现快速回落行情。以最近十年来看，35000元/吨的价格仅在2008年年底及2009年年初出现过。价格回落到此，市场对于金属铜的成本更加关注。
此轮铜价的下跌应该较难出现类似于2008年金融危机的恐慌性下跌。金属铜的基本面略好于其他一些过剩非常严重的工业品。正常来说，LME铜在平均成本的分布区域应该有一定的支撑。如果我们再选取一个平均价来看，3700美元/吨将成为较为重要的支撑点，3700美元/吨恰好与2008年年底、2009年年初的底部振荡区间的上沿较为接近，所以笔者倾向于伦铜有望在3700—4400美元/吨区间内企稳。考虑沪铜相应较为抗跌，对应沪铜的价格在28000—33000元/吨之间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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