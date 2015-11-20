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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 09:54 BJT

更新版 1-韩国经济：将继续提振内需，2016年GDP能实现3%的增长目标--财长

相比之下，包括穆迪在内的一些国际机构都持怀疑态度，他们警告韩国明年经济不会明显反弹，成长率将维持在3%以下。

韩国央行将今年经济成长预估调降至2.7%，先前预估为2.8%；2014年实际成长3.3%。该行对2016年经济成长的预估为3.2%。

此外，韩国央行总裁李柱烈周五稍早表示，巴黎恐怖袭击事件及其引发的全球不安情绪，不致对实体经济造成直接冲击，但值得密切观察。

“国际金融市场已经迅速恢复稳定，但仍有待观察欧元区疲弱的经济复苏将受到何种影响，以及对人气所造成的影响会否蔓延开来，”李柱烈在与国内主要商业银行高管开会时表示。(完)

(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 戴素萍/王兴亚)

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