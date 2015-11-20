更新版 1-韩国经济：将继续提振内需，2016年GDP能实现3%的增长目标--财长

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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相比之下，包括穆迪在内的一些国际机构都持怀疑态度，他们警告韩国明年经济不会明显反弹，成长率将维持在3%以下。
韩国央行将今年经济成长预估调降至2.7%，先前预估为2.8%；2014年实际成长3.3%。该行对2016年经济成长的预估为3.2%。
此外，韩国央行总裁李柱烈周五稍早表示，巴黎恐怖袭击事件及其引发的全球不安情绪，不致对实体经济造成直接冲击，但值得密切观察。
“国际金融市场已经迅速恢复稳定，但仍有待观察欧元区疲弱的经济复苏将受到何种影响，以及对人气所造成的影响会否蔓延开来，”李柱烈在与国内主要商业银行高管开会时表示。(完)
(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 戴素萍/王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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