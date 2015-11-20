国泰君安期货：淡季来临上海螺纹钢反弹压力较大，弱势调整仍是主题

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自11月20日的《期货日报》：
近期螺纹钢主力持续弱势，1605合约连续破位，远离5日均线，成交持仓持续放大，单边空头趋势明显。截至11月18日，螺纹钢1605主力合约收于1705元/吨。目前螺纹钢期货主力合约价格较华东上海地区同交割品牌三级螺纹主流市价（按磅计）贴水135元/吨。短期来看，螺纹钢反弹压力较大，弱势调整仍将是主题。
近期螺纹钢期货主力1605合约单边下挫，北方地区天气转冷，工地开工陆续开始减少，淡季来临需求明显萎缩。由于物流成本占比较高，南北价差较小，导致今年北材南下意愿不强，整体供给压力依然偏大，库存已出现反弹迹象。操作上，建议钢价延续反弹加空思路。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选