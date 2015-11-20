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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 08:58 BJT

国泰君安期货：淡季来临上海螺纹钢反弹压力较大，弱势调整仍是主题

以下内容节选自11月20日的《期货日报》：

近期螺纹钢主力持续弱势，1605合约连续破位，远离5日均线，成交持仓持续放大，单边空头趋势明显。截至11月18日，螺纹钢1605主力合约收于1705元/吨。目前螺纹钢期货主力合约价格较华东上海地区同交割品牌三级螺纹主流市价（按磅计）贴水135元/吨。短期来看，螺纹钢反弹压力较大，弱势调整仍将是主题。

　　近期螺纹钢期货主力1605合约单边下挫，北方地区天气转冷，工地开工陆续开始减少，淡季来临需求明显萎缩。由于物流成本占比较高，南北价差较小，导致今年北材南下意愿不强，整体供给压力依然偏大，库存已出现反弹迹象。操作上，建议钢价延续反弹加空思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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