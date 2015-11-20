招金期货：超卖形态下，金价短线面临反抽

从机构持仓来看，黄金ETF-SPDR暂持稳于661.94吨。市场机构资金流出变流入是判读金市转向的重要衡量指标。虽然当周暂时停止流出，但前期机构资金大量流出深刻影响了当前黄金市场的情绪。从市场调查情况来看，中期金市看多意愿仍较弱，因此后市金价能否反转仍需进一步观察。(完)