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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 09:00 BJT

招金期货：超卖形态下，金价短线面临反抽

以下内容节选自11月20日的《期货日报》：

美联储10月FOMC会议纪要周三出炉，纪要显示多数官员预计12月加息，加息预期增强。然而会议纪要公布后，各类资产一反常态，美股、债券上涨，黄金、原油价格上升，但美元下跌。虽然金价空头氛围没有根本转变，但超卖形态之下，金价短线反弹存动能。

　　从机构持仓来看，黄金ETF-SPDR暂持稳于661.94吨。市场机构资金流出变流入是判读金市转向的重要衡量指标。虽然当周暂时停止流出，但前期机构资金大量流出深刻影响了当前黄金市场的情绪。从市场调查情况来看，中期金市看多意愿仍较弱，因此后市金价能否反转仍需进一步观察。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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