中国个股：大连友谊拟增发收购武汉多家金融公司资产，估值62.7亿元

路透上海11月20日 - 中国百货零售企业--大连友谊（集团）股份有限公司 周四晚公告称，拟向武汉信用投资集团和武汉信用风险管理收购武汉多家金融公司资产，资产包估值为62.7亿元人民币，以增发股份支付对价。同时大连友谊还拟增发筹集至多30亿元的配套资金。

公告显示，本次为收购资产而定向增发的发行价为9.51元，而配套募集资金的增发定价为11.02元，将向不超过十名的特定投资者定向增发，用以支付本次收购中的现金对价、税费及人员安置等费用、补充流动资金等。

大连友谊将向武信投资集团及其一致行动人武信管理公司合计发行6亿5,976.41万股股份，占扩大后股本的64.93%，武信投资将成为公司新的控股股东，武汉国资委成为实际控制人。但因拟购买资产额未超过上市公司上年总资产，所以本次交易不购成借壳上市。

本次收购的资产包括武信担保集团、武汉中小担保公司、武汉信用发展投资管理公司、武汉资信公司及武信小贷公司18%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权等。

武信投资和武信管理承诺，此次收购的标的公司未来三年净利不低于6.38亿元、7.53亿元和8.62亿元。若三年累计利润数低于承诺，大连友谊以1元象征性价格回购两者所持的相应股份。

交易完成后，上市公司主业将由百货零售和酒店等扩展至担保、授信、征信、互联网金融等业务，未来公司将以“金融+”为整体战略，为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。