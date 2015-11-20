中原期货：沪银年内低点有支撑，沪锌跌势将延续

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自11月20日的《期货日报》：
沪银1606合约近期沿着10天均线震荡下行，RSI指标在超卖区钝化，期价也跌至年内低点3,214点附近，短线存在反弹可能，但弱势结构依然没有改变。美白银指数15连阴，同样指标钝化，期价触及前期低点支撑位，超跌反弹可能性较大。白银趋势性下跌格局延续，反弹做空为主。操作上，主力合约1606近期反弹接近10天均线可以适量参与空单，止损3,350点。
沪锌主力合约1601本周二跌破近期震荡区间下沿12,730点，加速下行，成交持仓持续放大，MACD指标由之前的背离状态再度创新低，预示下跌格局仍将延续。操作上，不宜过分追空，建议等待期价企稳构筑小平台破位时再顺势跟进。短线等待反弹至5天均线附近参与空单，止损以10天均线为宜。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选