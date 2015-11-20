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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 09:01 BJT

中原期货：沪银年内低点有支撑，沪锌跌势将延续

以下内容节选自11月20日的《期货日报》：

沪银1606合约近期沿着10天均线震荡下行，RSI指标在超卖区钝化，期价也跌至年内低点3,214点附近，短线存在反弹可能，但弱势结构依然没有改变。美白银指数15连阴，同样指标钝化，期价触及前期低点支撑位，超跌反弹可能性较大。白银趋势性下跌格局延续，反弹做空为主。操作上，主力合约1606近期反弹接近10天均线可以适量参与空单，止损3,350点。

　　沪锌主力合约1601本周二跌破近期震荡区间下沿12,730点，加速下行，成交持仓持续放大，MACD指标由之前的背离状态再度创新低，预示下跌格局仍将延续。操作上，不宜过分追空，建议等待期价企稳构筑小平台破位时再顺势跟进。短线等待反弹至5天均线附近参与空单，止损以10天均线为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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