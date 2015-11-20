中国个股：新疆众和及美克家居分获国开基金增资，以推进项目建设

路透北京11月20日 - 中国国开发展基金最近又有新动作。在上海证交所上市的新疆众和 和美克家居 分别发布公告称，国开发展基金将对两家公司增资并取得相应股权，以推进相关项目的建设。该投资平均年化收益率最高不超过1.2%。

电子设备制造企业--新疆众和的公告显示，国开发展基金以4,900万元对公司全资子公司新疆众和进出口有限公司进行增资，用于年产5万吨电子材料专用宽幅高纯铝板产业化项目建设。该投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为15年。

家具制造企业--美克家居公告称，为促进公司大中台项目建设，同意国开发展基金以2,200万元对公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司进行增资，投资期限为十年，平均年化投资收益率亦为最高不超过1.2%。

国开发展基金投资上述项目后，将获得新疆众和进出口公司55.68%的股权，获得天津美克国际21%的股权；国开基金此举将有利于公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，降低资金成本。投资期限届满后，均可由相关公司按照约定的回购计划回购股权。

国开发展基金是国家开发银行 下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金；国开发展基金此项投资亦表明，除投资地方基建项目外，专项金融债募集的资金也会对一些工业制造企业给予关注。

三位消息人士上周四对路透表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国家开发银行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。

路透数月前独家报导，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，中国农业发展银行等开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体。是次专项金融债的期限有望超过10年；中国央行、财政部等将给予优惠政策支持。