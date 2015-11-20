期货日报：大连铁矿石期价或再次探底

以下内容节选自11月20日的《期货日报》：

铁矿石主力1601合约在10月9日触及392元/吨的高位后，一路走低，目前已跌至330元/吨一线。反观现货市场，普氏指数再度跌破50美元关口，10月初至今跌幅达14%。

截至11月13日，上海螺纹钢现货价格报收于1,900元/吨，月初至今下跌60元/吨。杭州螺纹钢现货价格报收于1,900元/吨，下跌130元/吨。唐山钢坯再创新低，报收于1,540元/吨，月初至今跌70元/吨。随着北方严寒天气到来，工地逐步停工，钢材需求恶化，叠加年末钢企还贷压力，存在以价换量预期，钢材现货价格可能进一步下挫，这或将再次倒逼铁矿石现货价格探底。

随着前期原材料价格大跌，钢厂亏损状况有所缓解。但我的钢铁网调研的163家钢厂亏损比例仍高达91.4%。随着钢材价格下跌加速，钢企利润直线下滑，若后期钢厂亏损再度恶化，随着现金流的逐步枯竭，减产或将愈演愈烈。届时铁矿石需求将面临严峻考验。(完)

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