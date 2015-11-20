版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 09:26 BJT

全球金市：金价本周或收于五年低位附近，受强势美元拖累

美国上周初请失业金人数下降，而10月经济活动指标也有所反弹，这些就业市场和经济的健康迹象可使美国联邦储备理事会(美联储/FED)对下个月升息充满信心。

据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作审查时也更加仔细。中国是世界最大的黄金消费国。

美元连涨四日后于周四全线走软，因投资者展开获利了结。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王颖 审校 王丽鑫/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐