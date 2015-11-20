《独家新闻》美国调查博世公司在大众排放舞弊案中扮演的角色--消息

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透华盛顿11月19日 - 据知情人士透露，美国监管当局正在调查德国汽车配件供应商博世公司(Robert Bosch) 在大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 排放丑闻中所扮演的角色。
该人士称，美国司法部的联邦检察官正在调查，博世公司是否知晓或参与了大众持续数年的柴油车排放检测舞弊。
博世公司为六款大众和一款奥迪车型的柴油发动机生产关键配件，大众承认这些车型属于尾气排放测试舞弊案涉及的车型。据知情人士称，美国联邦政府亦在调查排放舞弊案在大众管理层内部渗透多深。
该人士称，调查仍处于初级阶段，目前尚无迹象显示美国检方已找到博世公司存在违规行为的证据。由于此事尚未公开，该人士要求匿名。
博世公司发言人未予置评。美国司法部发言人也拒绝评论。
博世公司为在北美销售的几乎所有四缸柴油车提供EDC17发动机控制模块和基本软件，其中包括大众、宝马 和戴姆勒的梅赛德斯-奔驰 。这些系统可控制车辆对燃烧后产生的废气在排出之前进行清洁处理。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。