《独家新闻》美国调查博世公司在大众排放舞弊案中扮演的角色--消息

路透华盛顿11月19日 - 据知情人士透露，美国监管当局正在调查德国汽车配件供应商博世公司(Robert Bosch) 在大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 排放丑闻中所扮演的角色。

该人士称，美国司法部的联邦检察官正在调查，博世公司是否知晓或参与了大众持续数年的柴油车排放检测舞弊。

博世公司为六款大众和一款奥迪车型的柴油发动机生产关键配件，大众承认这些车型属于尾气排放测试舞弊案涉及的车型。据知情人士称，美国联邦政府亦在调查排放舞弊案在大众管理层内部渗透多深。

该人士称，调查仍处于初级阶段，目前尚无迹象显示美国检方已找到博世公司存在违规行为的证据。由于此事尚未公开，该人士要求匿名。

博世公司发言人未予置评。美国司法部发言人也拒绝评论。