《香港报摘》--其他报纸重要消息11月20日

**明报**

--根据公司注册处资料，影星赵薇近日在香港成立一家名为云峰娱乐集团，但创办人只有赵薇一人，没有云锋基金相关人士的名字，公司注册地址则与中国创意 办公室地址相同。

**星岛日报**

--今日起公开招股的中国原奶供应商中地乳业 其主席张建设表示，公司未来有计划发展下游业务，但会首先满足蒙牛 、伊利 的需要，在有多余原奶或新建牧场情况下择机进入下游业务。

**苹果日报**

--中国精神病院温州康宁医院 挂牌前夕在辉立交易场暗盘价较招股价升9.95%，同日挂牌的零食股达利食品 的暗盘则跌0.95%。

**东方日报**

--吉利汽车 行政总裁桂生悦表示，今年将会超额完成45万部的销售目标，至于明年，他期望销售会更好，不过目前未可公布的销售目标。

**文汇报**

--北控医疗健康 与北京银行 签订一项银行企业合作协议，协议包括25亿元人民币的授信额度及一系列银行服务，将为北控医疗健康在医疗健康领域提供有力的金融支援。（完）

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