《香港报摘》--其他报纸重要消息11月20日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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**明报**
--根据公司注册处资料，影星赵薇近日在香港成立一家名为云峰娱乐集团，但创办人只有赵薇一人，没有云锋基金相关人士的名字，公司注册地址则与中国创意 办公室地址相同。
**星岛日报**
--今日起公开招股的中国原奶供应商中地乳业 其主席张建设表示，公司未来有计划发展下游业务，但会首先满足蒙牛 、伊利 的需要，在有多余原奶或新建牧场情况下择机进入下游业务。
**苹果日报**
--中国精神病院温州康宁医院 挂牌前夕在辉立交易场暗盘价较招股价升9.95%，同日挂牌的零食股达利食品 的暗盘则跌0.95%。
**东方日报**
--吉利汽车 行政总裁桂生悦表示，今年将会超额完成45万部的销售目标，至于明年，他期望销售会更好，不过目前未可公布的销售目标。
**文汇报**
--北控医疗健康 与北京银行 签订一项银行企业合作协议，协议包括25亿元人民币的授信额度及一系列银行服务，将为北控医疗健康在医疗健康领域提供有力的金融支援。（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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