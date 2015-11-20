港报社评：恐怖活动无孔不入，香港不能掉以轻心--文汇报11月20日

中国外交部昨日证实中国人质被「伊斯兰国」(ISIS)杀害的消息。中国国家主席习近平、国务院总理李克强都发表讲话，强烈谴责「伊斯兰国」极端组织残忍杀害中国公民的暴行，并向遇害者家属表示深切慰问。恐怖主义分子血腥残忍，挑战人类良知和道德底线，中国将毫不手软坚决打击，并加强与国际社会的反恐合作，维护世界和平安宁。恐怖活动无孔不入，香港切不可掉以轻心，必须居安思危，提高警惕，做好严密的保安措施和反恐预案，切实保障公众安全。

中国政府高度重视海外中国公民的安全，此次人质事件发生后，中国政府迅速启动应急机制，想方设法开展营救工作。但是，「伊斯兰国」仍然以惨无人道的暴力行径，肆无忌惮地剥夺中国公民的生命，再次证明「伊斯兰国」是一个冷血残暴、泯灭人性的恐怖组织，不断作出挑战人类良知和道德底线的野蛮行径。「伊斯兰国」滥杀无辜，行为令人发指。国家主席习近平强烈谴责「伊斯兰国」极端组织残忍杀害中国公民的暴行，严正指出恐怖主义是人类的公敌，中国坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。国家领导人的宣示，显示中国将更加坚定不移、不遗余力打击恐怖活动，中国有决心、有信心、有能力保护国民的安全。

以往「伊斯兰国」针对的目标主要是欧美日人士，如今其魔爪伸向中国公民，反映出「伊斯兰国」日益丧心病狂。随着中国日益开放，人民生活水平日益提高，越来越多中国公民走出国门，到世界各地经商、旅游、求学，面对国际恐怖势力的威胁也越来越直接。近日俄罗斯客机爆炸、巴黎恐袭、中国公民遭绑架杀害等血腥恐怖活动，提醒包括港人在内的所有中国公民都应该高度重视人身安全，提高对各种恐怖活动的防范意识。首先，国人应尽可能远离中东等发生恐袭、绑架的高危地区，降低遭遇不测的风险；其次，外游前要充分了解求助方法，尤其是掌握向中国驻外使领馆及相关机构联系求助的途径，中国与世界各国保持良好关系，而且随着国际影响与日俱增，中国驻外使领馆及机构能够在危难时为身处海外的国人提供有效保障和协助。

恐怖分子为制造恐慌效果，炫耀其挑战世界、破坏安宁的能力，往往处心积虑策划，选择出人意料的地方和时机，以最血腥残暴的手段施袭。恐怖活动的邪恶残暴已毫无底线可言，世界任何地方都可能成为目标。香港虽然被公认为全世界最安全的国际城市之一，但亦因为高度自由开放的特性，有可能给恐怖分子留下可乘之机。凡事预则立，不预则废。从巴黎恐袭再到国人遇害，血的教训提醒香港，对国际恐怖势力的威胁不能掉以轻心、心存侥幸，有必要打醒十二分精神，与内地和国际社会加强反恐情报交流、执法打击，堵塞各种保安漏洞，并且制定周详的防范恐袭预案，做到有备无患。

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