港报社评：空置校舍一笔糊涂帐，教局怠忽团体当私产--明报11月20日

审计报告披露空置校舍的情况，可以用一笔糊涂帐来形容，不单揭示逾百间校舍空置，其中有长达数十年，反映长期以来教育当局怠忽职守，浪费资源。另外，部分教学团体在学校停办后拒绝归还校舍给政府，反而私相授受给其他团体使用，又有办学团体虽然交还校舍土地，却以「封路」为难政府等情况，一应事态固然与办学团体自行盘算有关。但是，教育当局执行不力，甚至出现官员私下「放生」办学团体，也是原因之一。

教育局的空置校舍数据库，显示有234间空置校舍，其中105间未使用；不过，审计报告认为此机制无法识别和处理个别个案。数据库以2005年资料为基础，惟审计署利用学校注册资料抽样检查，发现有14间不在数据库内，其中1间于1946年停办，并已空置69年；另有12间于1989至2011年间停办，余下1间停办日期没有纪录。情况显示教育局空有数据库，长期来并未认真体待校舍空置，因此才有学校停办以十年、数十年计，而且这些都未纪录在数据库，确切说明官员失职。

审计署发现，有26间学校在改善工程完成后不足5年便停办，平均每间工程费用1900万元，共涉及4.94亿。有学校于2000年已收生不足，校舍有24间课室，只开办9班，教育局仍然在2001年开展改善工程，至2005年完成；改善费用3300万元，完工翌年学校却因收生不足停办。教育局回覆审计署查询时，指出2001年时未有迹象该校将停办。其实，学校收生已经不足，教育局掌握了全港和各区适龄学童的数目，所谓「未有迹象该校将停办」的说法，除非反映官员愚昧无知，否则很难置信。

改善工程浪费资源，大批空置校舍亦需公帑维修，那么空置校舍未获善用和恰当处理，其结果是双重浪费。近年，本港可使用土地匮乏，即使空置校舍不拆卸，腾空土地作其他用途，例如改建为安老或其他社会设施，也可以减轻对土地需求的压力。可是，教育当局长期怠忽，未能做到地尽其用。这是历史遗留下来的问题，不宜归咎现任教育局局长吴克俭；不过在此事上，他应该一改过去历任的不作为，而展示承担，全面处置空置校舍的使用，为教育局留下一些政绩。关于部分办学团体处理空置校舍，除了反映团体取态可议，个别教育官员是否涉及利益输送，当局应该彻查并向公衆交代。

至于天主教香港教区涉及的个案，教区愿意交回香港仔一处校舍，但是审计报告指教区不准任何人取道与校舍相连、由教区拥有的土地进出校舍，即是对交回的校舍变相封路，并截断所有公共设施。由于不通大路，审计报告指出政府要运用归还的校舍并不切实可行。教区则认为校舍另一面连接一条支路，可供进出。教区所说支路是否足以解决问题，可以经由实践验证。不过，以同理心审视，教区的做法难免被质疑有为难政府之嫌。事实上，教区交回校舍，政府得物无所用之后两年，教区致函教育局建议保留校舍作社会或教育服务。教区此举客观上有留难在先，意欲保留校舍在后，予人观感十分不好。教区应与政府商讨，本诸予人为善的同理心，解决「封路」争议。

另一宗办学团体不交回的「湾仔学校」校舍，在2006年停办后，按土地契约，湾仔街坊福利会要把校舍交回给政府。但是，9年来校舍未移交，政府也未寻求按土地契约处理，致使校舍变成福利会的「私产」，由它暂借予另一个团体开办国际学校。明明是政府的资产，却由街坊福利会分配校舍如何使用，情况十分荒谬，所谓「暂借」究何所指？是否涉及利益？相信就连政府也不知道。政府必须根据土地契约，尽早收回湾仔学校校舍，而非让不正常情况持续下去。

至于另一宗拒交校舍事件，甚为跷蹊。教会在上环办的一所中学，1999年获分配新校舍重置，旧校舍按土地契约理应交回给政府。2000年7月教育局与教会签订服务合约交还校舍，但是在6月，有教育局人员书面答允办学团体，服务合约的归还土地条款不适用于旧校舍，办学团体毋须归还校舍给教育局，条件是准许教育局使用该校舍作教育用途，为期10年，云云。有了这个附带协议，政府难以按合约收回校舍。审计报告引述教育局表示，订立附带协议的人员已经退休，教育局并无纪录显示订立协议的理据和用意。

这位「教育局人员」是什么层级？凭什么与办学团体签订协议？协议是什么性质？为何教育局要遵行？个中是否涉及利益输送？等等，疑问一大堆。由于事态极不寻求，相关人员虽然已经退休，政府仍然应该查究。因为设若其他官员私下与利益团体签订协议，背离政策，对政府却有约束力，则岂非一名官员就可以出卖政府和公衆的利益。因此，此事不能不了了之，应该彻查追究责任。

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