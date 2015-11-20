希腊政经：通过改革议案，但现政府在议会中的多数优势缩减

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透雅典11月19日 - 希腊周四通过了一份改革议案，如此方能从国际债权人手中进一步获得救助资金。但在两名异见议员被逐出议会后，希腊希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)的执政联盟在议会中占有的多数优势缩减到仅两个席位。
该议案给出了有关税款拖欠和房屋止赎方面的处理规定。该议案将创造条件，以便希腊能获得用以偿还国家欠款的20亿欧元(21.5亿美元)、并进一步获得帮助希腊四大银行进行资本重组的100亿欧元。
经过数周谈判后，齐普拉斯政府周二与国际债权人达成改革协议，这对于完成希腊今夏签署的新救助方案的第一阶段评估十分重要。该方案规模达860亿欧元。
但右翼独立希腊人党成员Nikos Nikolopoulos、以及齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)成员Stathis Panagoulis的倒戈，削弱了希腊左右翼党的联合。
Nikolopoulos反对救助议案，而Panagoulis则弃权，二人均被撵出执政联盟的议会，这意味着政府现阶段在议会300个席位中只拥有153个席位。
一政府高官称，政府决心实施救助计划。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。