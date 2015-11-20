希腊政经：通过改革议案，但现政府在议会中的多数优势缩减

路透雅典11月19日 - 希腊周四通过了一份改革议案，如此方能从国际债权人手中进一步获得救助资金。但在两名异见议员被逐出议会后，希腊希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)的执政联盟在议会中占有的多数优势缩减到仅两个席位。

该议案给出了有关税款拖欠和房屋止赎方面的处理规定。该议案将创造条件，以便希腊能获得用以偿还国家欠款的20亿欧元(21.5亿美元)、并进一步获得帮助希腊四大银行进行资本重组的100亿欧元。

经过数周谈判后，齐普拉斯政府周二与国际债权人达成改革协议，这对于完成希腊今夏签署的新救助方案的第一阶段评估十分重要。该方案规模达860亿欧元。

但右翼独立希腊人党成员Nikos Nikolopoulos、以及齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)成员Stathis Panagoulis的倒戈，削弱了希腊左右翼党的联合。

Nikolopoulos反对救助议案，而Panagoulis则弃权，二人均被撵出执政联盟的议会，这意味着政府现阶段在议会300个席位中只拥有153个席位。