版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/坡元买兴颇佳，或有快钱空头回补

0122GMT

* 美元兑坡元脱离早盘低点，据称有来自快钱的空头回补

* 从1.4120一路向下到1.4100都有颇具规模的买单

* 迄今波动区间在1.4131-1.4156，最新报1.4145-50

* 周末之前波动区间或扩大至1.4120-80

* 海峡时报指数跌0.8%，或提供支撑。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐