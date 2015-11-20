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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 10:05 BJT

澳新汇市：澳新货币本周料上涨，受冒险意愿升温支撑

若果断升破100日移动均线切入位0.7213--本月曾三次上测该位，则将是一个看涨信号，并为汇价升向0.7384铺路。

澳元兑欧元甚至录得更大涨幅。欧元兑澳元 跌至1.4912，距周四所及三个月低位1.4865不远。

澳元兑日圆守在三个月高位附近。

新西兰元兑美元 亦走坚，报0.6554，周四上涨1.4%。汇价本周上涨0.4%。阻力位在0.6580附近。

澳新银行指出投机客对美元轧多，因为美联储最新会议记录证实12月升息预期，但也指出紧缩进程十分缓和。

投资者还指出，新西兰乳制品期货反弹及大宗商品普遍企稳也带来支撑。(完)

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