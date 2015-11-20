澳新汇市：澳新货币本周料上涨，受冒险意愿升温支撑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
若果断升破100日移动均线切入位0.7213--本月曾三次上测该位，则将是一个看涨信号，并为汇价升向0.7384铺路。
澳元兑欧元甚至录得更大涨幅。欧元兑澳元 跌至1.4912，距周四所及三个月低位1.4865不远。
澳元兑日圆守在三个月高位附近。
新西兰元兑美元 亦走坚，报0.6554，周四上涨1.4%。汇价本周上涨0.4%。阻力位在0.6580附近。
澳新银行指出投机客对美元轧多，因为美联储最新会议记录证实12月升息预期，但也指出紧缩进程十分缓和。
投资者还指出，新西兰乳制品期货反弹及大宗商品普遍企稳也带来支撑。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/许娜；审校 李爽/戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选