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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 10:34 BJT

台湾汇市：台币盘初走升，外资大举汇入进口商纷抢美元料震幅将加大

路透台北11月20日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价走升。交易员指出，随国际美元走软，今天韩元等亚币续弹，加上外资大举涌入，带动台币续往升值方向挺进，且进一步攻破32.600价位。

但他们指出，随台币劲升，进口商纷纷进场抢进美元，出口商则暂持观望态度，抑制台币升势，料今天台币震荡幅度较大。

〞外资又进来了，台币跟着韩元和亚币走升，但进口商出来抢美元了。〞一位大型商银交易员说。

大型外汇银行交易员指出，美国联邦储备理事会(FED)12月升息虽机率大增，惟美元不涨反跌，近日市场气氛诡异，料今天台币将受外资汇入力道强弱，及进口商买汇需求等影向震幅较大。

本地时间10:25时，台股加权指数 跌0.31%；韩元 报在1,159.5，上日收在1,161.7。

台币早盘实质交易区间落在32.531-32.583；上日在32.629-32.749。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.570，上日收在32.480。

美元兑日圆和欧元周五持稳，隔夜结束近期涨势，美元在这波涨势中曾升至七个月高位。美元兑日圆 报122.915日圆，周四跌0.6%，结束了四日连涨。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.500-32.650

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--《独家新闻》人民币或将以较低权重纳入IMF货币篮子 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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