中国债市：龙煤集团称获黑龙江政府资金支持，将如约兑付12月到期两期债

路透上海11月20日 - 中国近期频发信用债风险事件，一些深陷债务兑付困境的地方国企获得地方政府积极扶助以度过难关。黑龙江龙煤矿业控股集团周四公告称，将获黑龙江省政府38亿元人民币的资金支持，加上自筹资金23亿元，将如约偿还将于12月到期的两期债券。

公告指出，龙煤集团为提高主业经营活力，把与主业无关的非生产经营性资产梳理出来，通过拍卖盘活，迅速补充现金流。目前非生产经营性资产净值9.2亿元，评估价值23.9亿元，省政府要求财政先行预支变现资金18亿元，帮助龙煤集团解决现金流，偿还到期债券，资金拟于12月1日前到账。

另外，省政府还要求财政返还龙煤集团“中央下放企业财政退库补贴”20亿元，资金亦拟于12月1日前到账。

省政府以上38亿元支持资金到位后，加上企业已自筹到账资金23亿元，合计61亿元，龙煤集团将如约偿还分别于12月5日和15日到期的中期票据50亿元、超短期融资券8亿元的本息，确保维护投资者权益。

国泰君安证券的点评报告称，龙煤集团属于典型的持续盈利低迷导致内部现金流枯竭，但依赖外部支持成功兑付的案例。不过公司两期公募债后仍有120亿元短期债务，后期债务偿还还将取决于滚动融资和外部支持，具有不确定性。

引申到对目前整体信用基本面判断，企业内部盈利和现金流的持续恶化确实导致尾部风险在加速暴露，但外部融资现金流、资产厚度以及外部支持因素均仍有助于延缓短期系统性风险。

报告并认为，对于近期饱受山东山水等信用事件影响的市场情绪来讲，龙煤集团大额刚兑带来利好。不过外部支持因素虽然可以作为延缓系统性风险暴露的逻辑，但却无法简单外推到每一个具体个券，立足于企业自身经营财务素质“防踩雷”仍然是当前最重要的投资主题。

龙煤集团目前有存续公募债券四只，包括将于下月到期的12龙煤控MTN1 和15龙煤控SCP001 ，以及15龙煤控CP001 和15龙煤控SCP002 ，后两期债发行规模为8亿元和16亿元，将分别于2016年3月19日和7月26日到期。

此前中国云南煤化工集团出现债务逾期，中债资信发布报告称，整体来看，云南省政府对该公司的支持意愿比较强，但需要注意该省经济状况一般，财力相对有限。国企刚性兑付已然打破，且应急基金等筹集和实施需要时间，政府“兜底”进展和效果需进一步关注。 （完）

参看公告细节，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)