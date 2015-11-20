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货币新闻 | 2015年 11月 20日 星期五 09:59 BJT

芝加哥期市：大豆期货下跌，但周线仍有望五周来首次上涨

美国农业部周四稍早公布，最近一周2015/16销售年度一周小麦出口销售总计72.19万吨，为三个半月来最多。超过市场预估区间20万至40万吨。

大豆出口销售179.8万吨，也超过市场预期。玉米出口销售77.98万吨，为七周来最多。

玉米和大豆供应前景均受到南美有利天气支撑，巴西降雨料有利作物生长。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 492.00 -0.25 -0.05% +0.61% 504.46 39

CBOT玉米 363.25 -1.00 -0.27% +0.35% 373.69 43

CBOT大豆 858.00 -2.00 -0.23% -0.69% 881.52 35

CBOT稻米 $11.88 $0.03 +0.25% -1.57% $12.25 45

美国原油 $40.59 $0.05 +0.12% -0.39% $44.47 29

汇率

欧元/美元 $1.071 -$0.002 -0.20% +0.49%

美元/澳元 0.719 0.000 -0.07% +1.08%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 许娜/李春喜)

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