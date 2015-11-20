芝加哥期市：大豆期货下跌，但周线仍有望五周来首次上涨

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
美国农业部周四稍早公布，最近一周2015/16销售年度一周小麦出口销售总计72.19万吨，为三个半月来最多。超过市场预估区间20万至40万吨。
大豆出口销售179.8万吨，也超过市场预期。玉米出口销售77.98万吨，为七周来最多。
玉米和大豆供应前景均受到南美有利天气支撑，巴西降雨料有利作物生长。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 492.00 -0.25 -0.05% +0.61% 504.46 39
CBOT玉米 363.25 -1.00 -0.27% +0.35% 373.69 43
CBOT大豆 858.00 -2.00 -0.23% -0.69% 881.52 35
CBOT稻米 $11.88 $0.03 +0.25% -1.57% $12.25 45
美国原油 $40.59 $0.05 +0.12% -0.39% $44.47 29
汇率
欧元/美元 $1.071 -$0.002 -0.20% +0.49%
美元/澳元 0.719 0.000 -0.07% +1.08%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 许娜/李春喜)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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