金属期市：伦铜跌向逾六年低点，周线或创年内最大跌幅

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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沪铜 变动不大，报每吨34,720元人民币。
据中国政府网站，国务院总理李克强周三表示中国经济仍处于合理区间，将保持经济平稳运行。
美国上周初请失业金人数下降，同时一项衡量美国经济活动的指标反弹，显示就业市场和经济健康，可能给美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的信心。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 李爽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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