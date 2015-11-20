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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 10:03 BJT

金属期市：伦铜跌向逾六年低点，周线或创年内最大跌幅

沪铜 变动不大，报每吨34,720元人民币。

据中国政府网站，国务院总理李克强周三表示中国经济仍处于合理区间，将保持经济平稳运行。

美国上周初请失业金人数下降，同时一项衡量美国经济活动的指标反弹，显示就业市场和经济健康，可能给美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的信心。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 李爽)

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