《路透峰会》沪港通问世一年遭投资者冷遇，交易所连通机制受质疑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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新加坡交易所 在2010年推出的泛亚交易池Chi-East持续了约18个月后，就因成交量低迷而被迫关闭。而东南亚国家联盟(ASEAN，简称东盟)内部交易所连通机制已筹建六年有余，仍难以获得动能。
业内专家称，相互市场准入通常只是完成了一半任务。互通机制必须满足投资者的需求，还必须符合基金经理的想法和股市配资的方式。
“所有市场都存在相当大的不同，因此，虽然东盟交易所连通是一个好的概念，但挑战在于投资者配置，”伦敦证券交易所集团(LSE)旗下指数供应商富时罗素的亚洲董事总经理Jessie Pak说。“投资者是将东盟视为单一资产类别，还是一个国家？”
交易后的处理往往也是一块大的绊脚石。以股市连通为例，结算和托管，而非交易本身，是投资者面临的最大阻碍。经纪商指出，Chi-East交易后的安排同样也非常复杂。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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