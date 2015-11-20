《路透峰会》沪港通问世一年遭投资者冷遇，交易所连通机制受质疑

新加坡交易所 在2010年推出的泛亚交易池Chi-East持续了约18个月后，就因成交量低迷而被迫关闭。而东南亚国家联盟(ASEAN，简称东盟)内部交易所连通机制已筹建六年有余，仍难以获得动能。

业内专家称，相互市场准入通常只是完成了一半任务。互通机制必须满足投资者的需求，还必须符合基金经理的想法和股市配资的方式。

“所有市场都存在相当大的不同，因此，虽然东盟交易所连通是一个好的概念，但挑战在于投资者配置，”伦敦证券交易所集团(LSE)旗下指数供应商富时罗素的亚洲董事总经理Jessie Pak说。“投资者是将东盟视为单一资产类别，还是一个国家？”

交易后的处理往往也是一块大的绊脚石。以股市连通为例，结算和托管，而非交易本身，是投资者面临的最大阻碍。经纪商指出，Chi-East交易后的安排同样也非常复杂。(完)