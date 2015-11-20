香港个股：汇源果汁折价两成配售0.6%股份予三得利，以建战略伙伴关系

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月20日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 称，以折让两成的价格向日本酒水饮料企业三得利 配售相当于经扩大后股本0.6%的股份，以建立战略伙伴关系。
汇源果汁周四晚间在联交所的声明称，按每股3.28港元配售约1,412万股新股予三得利，涉资4,631万港元，作一般营运资金。认购价较周四收市价4.09港元折让19.8%。
该股周五早盘初段曾跌逾2%。香港时间10:23，跌1.96%，报4.01港元；大市恒生指数 则跌0.17%。
汇源果汁称，认购价乃按照三得利食品协议及三得利贸易协议项下的总代价1.1766亿元人民币，减去7,964.5万元的估值调整及费用所得出。
双方于2014年5月订立协议，由北京汇源收购三得利食品的全部股本权益，以及由北京汇源收购三得利贸易的50%股本权益。
汇源果汁称，认购事项可让三得利在该公司持有少数股东权益，双方计划在产品开发、质量控制及供需体制方面建立战略性伙伴关系。
“此举并让本公司拥有更多元化的产品组合，将业务扩展至中国的其他饮料市场，特别是茶及咖啡。”公司并称。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选