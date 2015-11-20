香港个股：汇源果汁折价两成配售0.6%股份予三得利，以建战略伙伴关系

路透香港11月20日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 称，以折让两成的价格向日本酒水饮料企业三得利 配售相当于经扩大后股本0.6%的股份，以建立战略伙伴关系。

汇源果汁周四晚间在联交所的声明称，按每股3.28港元配售约1,412万股新股予三得利，涉资4,631万港元，作一般营运资金。认购价较周四收市价4.09港元折让19.8%。

该股周五早盘初段曾跌逾2%。香港时间10:23，跌1.96%，报4.01港元；大市恒生指数 则跌0.17%。

汇源果汁称，认购价乃按照三得利食品协议及三得利贸易协议项下的总代价1.1766亿元人民币，减去7,964.5万元的估值调整及费用所得出。

双方于2014年5月订立协议，由北京汇源收购三得利食品的全部股本权益，以及由北京汇源收购三得利贸易的50%股本权益。

汇源果汁称，认购事项可让三得利在该公司持有少数股东权益，双方计划在产品开发、质量控制及供需体制方面建立战略性伙伴关系。

“此举并让本公司拥有更多元化的产品组合，将业务扩展至中国的其他饮料市场，特别是茶及咖啡。”公司并称。（完）

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