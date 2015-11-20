《独家新闻》意大利试图让基金接纳银行坏账--消息人士

路透米兰/罗马11月19日 - 据两名了解协商情况的消息人士称，意大利财政部正努力居间安排一项计划，让特别基金接纳该国的银行坏账。此前欧盟拒绝了一个涉及国家担保的计划。

其中一名消息人士向路透表示，相关计划依然未确定，但如果谈判成功，则将在明年为这类贷款设立一家资产管理公司，民间投资者可入股，同时也要承担大部分风险。

意大利银行业目前堆积着2,000亿欧元(2,150亿美元)的坏账，相当于企业贷款总额的18%，严重制约银行的放贷能力。

财政部和意大利央行正力图让基金和银行相信，在新的计划下基金和银行会实现双赢。