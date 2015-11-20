《独家新闻》意大利试图让基金接纳银行坏账--消息人士

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透米兰/罗马11月19日 - 据两名了解协商情况的消息人士称，意大利财政部正努力居间安排一项计划，让特别基金接纳该国的银行坏账。此前欧盟拒绝了一个涉及国家担保的计划。
其中一名消息人士向路透表示，相关计划依然未确定，但如果谈判成功，则将在明年为这类贷款设立一家资产管理公司，民间投资者可入股，同时也要承担大部分风险。
意大利银行业目前堆积着2,000亿欧元(2,150亿美元)的坏账，相当于企业贷款总额的18%，严重制约银行的放贷能力。
财政部和意大利央行正力图让基金和银行相信，在新的计划下基金和银行会实现双赢。
其中一名消息人士称，部分大型特别基金正在寻找投资意大利的良机。“这可能也是银行一劳永逸地清理资产负债表的机会，”该消息人士称。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。